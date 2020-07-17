Акции в поддержку Фургала в Хабаровском крае продолжаются и растут

Фото: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске продолжаются акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, жители края снова вышли на улицы.Очередная, с большой долей вероятности, побъёт рекорд предыдущих демонстраций по численности, об этом сообщает издание «Коммерсант». На улицах заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Напомним, тогда число участников акции, по разным оценкам, колебалось от 10 до 35 тысяч человек. На этот раз, по оценке корреспондента «Коммерсанта», в пиковый момент число людей в колонне могло достигать 50 тысяч. Официальных данных пока нет, но можно не сомневаться цифры будут другими.Акция продолжается, и люди готовы участвовать в ней продолжительное время. «Надо будет стоять ночь — будем стоять ночь»,— заявили журналисту «Ъ» участники акции.Стоит отметить, что никакой конфронтации с полицейскими в Хабаровске не наблюдается. Сотрудники правоохранительных органов сопровождают колонну, наблюдают, и не более. У них нет оружия. В колонне отношение к полицейским благожелательное. Многие, несмотря на жару, используют маски, которые, и это тоже интересно, раздавали сотрудницы полиции. Волонтеры раздавали воду в бутылках.Ранее, самой массовой в современной истории Хабаровска называлась первая, прошедшая 11 июля, акция в поддержку губернатора Фургала. Тогда число участников, по официальным подсчётам достигало 10 тысяч человек, по подсчётам организаторов и независимых статистов от 35 до 45 тысяч человек.