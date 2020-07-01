Жена кремлевского чиновника предложила переименовать Свердловскую область

16:56 | 16.07.2020

Фото: nsk.tsargrad.tv

Жена первого замглавы администрации президента России, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова предложила переименовать Свердловскую область, передает РИА «Новости».



«Невозможно говорить о созидательной истории на Урале, не исключив момент разрыва исторического сознания: то, что Екатеринбург, замечательный уральский край, носят имя Свердлова», – заявила Громова. При этом, по ее словам, изменение данных в паспортах не потребует больших финансовых затрат.



Кроме этого, когда речь зашла об улицах Екатеринбурга, женщина добавила, что «ходить по улицам, названными именами убийц, – деструктивно».



Помимо прочего, Громова озвучила предложение о появлении в Екатеринбурге памятника Петру I и Екатерине I.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»