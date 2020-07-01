Свердловская полиция перекладывает ответственность за безопасность участников Крестного хода на отца Сергия

16:13 | 16.07.2020

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Представитель опального схиигумента Сергия Всеволод Могучев зачитал обращение отца Сергия к сотрудникам полиции, которые потребовали от него подписать документ, согласно которому, ответственность за безопасность участников Крестного хода будет лежать на Сергии Романове.



«Дорогие братья и сестры!

Полиция посылает наряды сотрудников для обеспечения порядка, однако представители МВД города Верхняя Пышма заставляют подписать отца Сергия документ об административной и уголовной ответственности, если что-то случится.



Говорят, указание руководства свыше. Почему они снимают с себя ответственность и перекладывают ее на отца Сергия? Тогда зачем они вообще приезжают? Ранее мы уже заявляли, что, по уставу монастыря, мы каждый день проводим внутри монастыря крестный ход. По чьему указанию полиция влезает в церковный устав? Какие административные и уголовные преследования могут быть к нам предъявлены, господа офицеры?



14 июля мы по вашей же просьбе написали заявление, хотя мы не можем нарушать общественный порядок в лесу. Мы не выходим на дорогу, на проезжую часть. Господа офицеры, вы можете гарантировать, что сегодня у вас не будет насилия, краж, ДТП, не дай бог, убийств на ваших участках? Не можете. При этом вы свои профессиональные обязанности перекладываете на схиигумента Сергия, говорите, что он будет отвечать, если что-то случится, если будет нарушена безопасность, которую вы сами и предлагаете.



Вы с себя снимаете ответственность. Кто вам платит деньги, слуги народа, и для чего? Я задал вам вопрос: «С чем связана такая перестраховка?», вы ответили: «В связи с тем, что на вас такое пристальное информационное внимание всей России». Значит, информационное поле влияет на профпригодность полиции. Удивительная вещь!», – зачитал Всеволод Могучев.



Напомним, сегодня в регионе пройдут крестные ходы. Свой крестный ход также заявил опальный схимонах Сергий. На территории Среднеуральского женского монастыря в полночь пройдет Божественная Литургия святым Царственным страстотерпцам. После нее вокруг монастыря пройдет крестный ход. Ранее заявлялось, что по периметру выставят наряды полиции.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»