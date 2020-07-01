Екатеринбуржцы, несмотря на коронавирус, заполнили местные пляжи

Жители Екатеринбурга, игнорируя рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом Свердловской области, оккупировали местные пляжи.Региональный оперштаб опубликовал фотографии, на которых видна возможная причина резкого прироста числа заболевших Covid-19: спасаясь у городских водоемов от жары, местные жители забывают об инфекции и элементарно не соблюдают социальную дистанцию. При чем санитарные меры игнорируются не только молодежью, но и детьми, и пенсионерами.«К вопросу о текущей ситуации на берегах городских водоемов и соблюдении людьми элементарных правил профилактики COVID-19», – прокомментировали фото в оперштабе.Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили рекордные 349 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 16 984 случая новой коронавирусной инфекции.