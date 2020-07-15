Свердловская область по темпам распространения COVID-19 заняла второе место

13:21 | 16.07.2020

Фото: interfax.ru

Свердловская область заняла второе место по темпам распространения новой коронавирусной инфекции. За сутки в регионе заболели 349 человек. Больше заражённых зафиксировано лишь в Москве – 531.



Также лидерами по количеству выявленных случаев стал Петербург (+256), Ханты-Мансийский автономный округ (+252), Нижегородская область (+221) и Алтайский край (+215).



Всего в России за сутки зафиксировали 6428 новых случаев заражения COVID-19. Общее число достигло 752 797 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»