18:29 | 14.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В рамках Царских дней в Екатеринбурге стартовал фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!», об этом рассказали в пресс-службе Епархии.



Концерт колокольного звона уральцы могли услышать уже 12 июля вечером у храма «Большой Златоуст». Там звучали ансамблевые звоны, наиболее торжественные.



В Екатеринбургской епархии подчеркнули, что звуки колоколов горожане и гости уральской столицы смогут слушать на протяжении всех Царских дней. Так, в четверг, во время Малого Царского крестного хода будет звучат звон на передвижной звоннице, также звон будет провожать участников Царского крестного хода.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»