Собчак подала заявление в СКР после конфликта в Среднеуральском монастыре

15:23 | 14.07.2020

Телеведущая Ксения Собчак подала в СКР заявление о нападении и препятствовании профессиональной деятельности после нападения на съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.



— Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня», — написала журналистка в своем телеграм-канале.



Телеведущая также напомнила, что после столкновения у режиссера Сергея Ерженкова диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости, а сама Собчак отделалась синяками.



Напомним, что 27 июня Ксения Собчак вместе со съемочной группой отправилась в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять сюжет о насилии над детьми. Однако съемки сорвались из-за столкновения со сторонниками отца Сергия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»