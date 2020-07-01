В Роспотребнадзоре выступили против проведения крестного хода в Екатеринбурге

19:02 | 10.07.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области выступили против проведения Крестного хода во время «Царских дней».



Как сообщает Znak.com, в ведомстве заявили, что проведение таких массовых мероприятий во время подъема заболеваемости коронавирусом увеличивает риски её распространения.



Напомним, что ранее в Екатеринбургской епархии говорили о том, что проведение крестного хода было обговорено с Роспотребнадзором.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»