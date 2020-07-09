В Артемовском произошел пожар на трансформаторной подстанции

10:15 | 10.07.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

На трансформаторной подстанции на улице Энергетиков в Артемовском вечером 9 июля произошло возгорание. На площади 30 квадратных метров горело трансформаторное масло и трава.



Из-за пожара трансформаторную подстанцию обесточили, а потребителей переподключили на резервную линию. Однако местные жители сообщили, что некоторые дома все же остались без света.







Прибывшие спасатели потушили пожар за 15 минут. В борьбе с огнем были задействованы 10 пожарных и три единицы техники.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»