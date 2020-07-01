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18:26 | 9.07.2020
УГМК выделила 1,5 млрд рублей на улучшение экологии на севере Свердловской области
Сейчас УГМК проводит плановые работы на Шемурском месторождении. Сотрудники компании занимаются реконструкцией очистных сооружений, а также выполняют другие виды работ: экранирование уступа и автосъезда карьера, выполаживание отвалов. Суммарно на реализацию этих проектов выделено более 460 млн рублей, а на рекультивацию Шемурского месторождения с 2018 года уже направлено более 110 млн. рублей.
Кроме того, в УГМК рассказали о деятельности в Ивделе. Так, в 2018 году компания провела модернизацию оборудования и капитальный ремонт здания одного из ивдельских водозаборов. Сейчас очистные сооружения этого водозабора работают круглосуточно. Данный проект обошелся компании в 48 млн рублей.
Также сотрудники УГМК занимаются мониторингом качества воды в реке Ивдель в районе водозабора, и ежемесячно направляют результаты мониторинга в территориальный Роспотребнадзор. Сейчас вода, согласно результатам контроля качества, не превышает предельно-допустимых концентраций химических веществ.
С 2017 по 2018 годы УГМК разработала специальный перечень природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию негативного влияния АО «Святогор» на окружающую среду. Специалисты оценивали состояние экосистемы в районе размещения Шемурского, Ново-Шемурского, Тарньерского месторождений и отметили положительную динамику состояния водных объектов.
С января 2018 года компания проводит ежемесячный мониторинг качества воды в реках Тальтия, Мундыр, Черная, ручье Южный, ручье Безымянный, болотах Южном и Тарньерском и на выпусках сточных вод после очистных сооружений.
Также компания планирует привлечь научное сообщество к этой деятельности. Свои рекомендации по итогу научно-исследовательской работы представят специалисты МГУ.
© «Вечерние ведомости»
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