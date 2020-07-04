В ночном пожаре в Качканаре погибли два человека

14:03 | 5.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Два человека погибли в пожаре, произошедшем сегодня ночью в 5 микрорайоне Качканара, ещё один пострадавший госпитализирован в больницу города с ожогами.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:04 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на четырех спецмашинах. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.





Все работы на месте происшествия завершились в 03:00 по местному времени. В результате возгорания на площади 16 квадратных метров сгорело домашнее имущество, повреждены стены и пол в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»