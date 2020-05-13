Павел Креков опроверг информацию о занижении числа заболевших коронавирусом в регионе

17:05 | 3.07.2020

Фото: Владимир Мартьянов/"Областная газета"

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на письмо главного областного санитарного врача Дмитрия Козловских о занижении количества заболевших коронавирусом в регионе.



Креков заявил, что письмо Козловских уже было отработано сотрудниками ведомств, и все вопросы по нему были решены:



«Это письмо уже совместно отработано службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения, и на те вопросы, которые у ведомств возникали друг к другу уже получены удовлетворяющие стороны ответы. Второе — буквально вчера мы проводили специальный селектор вместе с Роспотребнадзором между лечебными учреждениями, минздравом и ведомством, для того, чтобы разъяснить эту ситуацию. Разъяснили. Все возникающие вопросы разрешены», – заявил вице-губернатор.



Также Павел Креков подчеркнул, что количество госпитализаций – это главный показатель правильности статистики. Непонятно, однако, означает ли это, что пациенты, которые лечатся дома в статистике не фиксируются.



«Главным показателем правильности статистики является количество госпитализаций. В ежедневном режиме мы отслеживаем, сколько людей поступает на лечение как в амбулаторное звено, так и в стационар. Должен заявить, что цифры, поступающие во все эти звенья здравоохранения, соответствуют той информации, которая дается статистикой», – сообщил Креков.



Кроме того, вице-губернатор отметил, что в выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую общую систему сдачи отчетности:



«Наша задача — не допустить такого рода дублирования. Эти вопросы не нужно переводить в политическую плоскость. Мы разобрались в этих спорных ситуациях. Более того, в эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую систему сдачи отчетности, она общая и для Роспотребнадзора и для учреждений здравоохранения. Это исключает возможность какого-либо дублирования. Полное функционирование системы по всей области начнется в понедельник».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»