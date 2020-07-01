Телеграм-канал: почти половина выявленных случаев коронавируса в Свердловской области не учитывалась

В сети появился документ, который может являться письмом руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских губернатору Евгению Куйвашеву. Документ опубликовал телеграм-канал «Екатринбургерная».Документ датирован 24 июня. В нем сообщается о том, что в регионе при ведении учета больных коронавирусом допускаются серьезные нарушения, и сложившая ситуация угрожает жизни и здоровью свердловчан, а также способствует распространению коронавирусной инфекции.В опубликованном письме содержится информация о том, что с 15 по 21 июня почти половина выявленных в ходе тестирования случаев заражения коронавирусом в Свердловской области не учитывалась должным образом.Как говорится в документе, Роспотребнадзор уполномочен вносить данные о заболеваемости коронавирусом в формы федерального статистического наблюдения на основании экстренных извещений, поступающих от больниц. Однако за неделю с 8 по 14 июня в Свердловской области в ходе тестирования было выявлено 2659 случаев заражения коронавирусной инфекцией, но свердловские медики подготовили только 1784 экстренных извещения о заболевших, говорится в письме.«Следовательно, около 33% выявленных случаев не были учтены должным образом (и, вероятно, не были отражены в федеральной статистике)», - пишет Телеграм-канал.«За неделю с 15 по 21 июня ситуация стала ухудшаться. В ходе тестирования свердловчан было выявлено еще больше случаев заражения COVD-2019 — 3036 (то есть выявлялось уже около 433 случаев ежедневно), но извещений о новых больных поступило меньше, чем неделей ранее — 1546 (то есть учитывалось в среднем около 220 случаев ежедневно). Получается, почти половина подтвержденных случаев не была учтена должным образом, и при фактическом росте выявления случаев заражения коронавирусом по отчетам вышел спад», – заявляют авторы Телеграм-канала.По мнению авторов, итоговые показатели по заболеваемости за июнь в официальной статистике были немного выше минимальных показателей, упоминаемых в опубликованном письме, потому что региональное правительство курирует не все медучреждения, а только больницы областного и муниципального уровня: «Например, военные медсанчасти, скорее всего, отчитываются перед Роспотребнадзором напрямую».