Новости дня
13:40 | 2.07.2020
Фото: ura.ru
Начальника Уральского таможенного управления перевели в Москву
В пресс-службе УТУ отмечают, что Чмора возглавлял Уральское таможенное управление с 2017 года. Под его руководством на Урале одной из первых в стране открыта электронная таможня. Помимо прочего, на протяжении последних полутора лет уральские таможни получают высокую оценку деятельности со стороны руководства Федеральной таможенной службы.
Добавим, до назначения нового руководителя исполняющим обязанности начальника УТУ назначен Алексей Фролов.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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