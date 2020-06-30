Скончалась екатеринбургский депутат, у которой подозревали коронавирус

08:29 | 2.07.2020

Фото: egd.ru

Сегодня рано утром скончалась Елена Дерягина, депутат Екатеринбургской думы. Она находилась в горбольнице N 6.



Информацию о смерти Елены Дерягиной подтвердил председатель ЕГД Игорь Володин. Основная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. У Елены Дерягиной подозревали коронавирус.



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