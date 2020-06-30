Почти 66 процентов жителей Свердловской области проголосовали за поправки в Конституцию

08:13 | 2.07.2020

Фото: ugra-tv.ru

Согласно информации Центральной избирательной комиссии России, 65,97% жителей Свердловской области проголосовали за поправки в Конституцию, против - 32,96%. Это данные после обработки 100% протоколов.



В целом по стране на данный момент ЦИК обработала более 99% протоколов, согласно предварительным данным, за одобрение поправок проголосовали 78,03% россиян, против - 21,16%.



В Дагестане, Чечне и Тыве одобрили изменения в Конституцию более 90% проголосовавших. На Ямале почти 90 - за 89,16%, против 10,29%.



Явка по Среднему Уралу - 51,55%, а в целом по стране - 65%.

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