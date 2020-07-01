20:27 | 1.07.2020

Фото: sterhluki.ru

На Урале завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ.



По данным на 18:00 явка в регионе составила 49,16%.



Отметим, что общая явка в РФ составляет на данный момент 63,38%. Согласно итогам обработки 7,32% протоколов 70,16% россиян проголосовали за принятие поправок в Конституцию, а 28,83% высказались против.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»