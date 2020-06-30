Полиция Екатеринбурга следит за порядком в период голосования по Конституции

10:59 | 1.07.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга обеспечивает охрану общественного порядка в период проведения общероссийского голосования. Сегодня, 1 июля, на избирательных участках задействованы 1045 сотрудников полиции, а также служащие Росгвардии.



Сотрудниками полиции проводится комплекс организационных и профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, предупреждению возможных противоправных действий на территории города Екатеринбурга. Для безопасности жизни и здоровья граждан полиция совместно с МЧС и специалистами по взрывобезопасности проводят тщательное обследование мест проведения общероссийского голосования.



Ежедневно проводятся инструктажи с личным составом УМВД России по городу Екатеринбургу и территориальных отделов органов внутренних дел. Особое внимание уделяется теме соблюдения законности, выдержки, бдительности, уважительного отношения к гражданам, умение вести правовой диалог с участниками общероссийского голосования.



Ко всем объектам проведения голосования приближены наряды комплексных сил полиции, внесены соответствующие корректировки в планы комплексного использования сил и средств.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»