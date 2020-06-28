Из мэрии Екатеринбурга уволилась районный начальник управления образования

14:35 | 29.06.2020

Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф

В структуре Департамента образования Администрации Екатеринбурга произошли кадровые изменения. Как стало известно veved.ru, заявление об увольнении написала начальник управления образования Верх-Исетского района Ольга Фадеева. На её место в статусе исполняющего обязанности назначена Наталья Рыбалко.



По данным издания, Ольге Фадеевой было рекомендовано написать заявление об увольнении. Она уже попрощалась с коллективом и руководством подведомственных учреждений – школ и детских садов, где высоко ценили её за профессионализм и порядочность.



Кроме этого, в ближайшее время может быть принято решение о смене директора школы №143 (ул. Ясная,16). Неофициальным поводом для кадровых решений, как сообщает источник veved.ru в администрации города, стали предварительные результаты проверки расходования денежных средств из депутатских фондов, выделяемых на ремонт образовательных учреждений либо приобретение оборудования.

© «Вечерние ведомости»