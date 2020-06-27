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Фото: ФК «Урал»
Футболисты «Урала» на родном поле обыграли «Тамбов»
Счёт встречи открыл свердловский полузащитник Эрик Бикфалви (реализовал пенальти). Во втором тайме гости сравняли счёт голом Михаила Костюкова, однако уже через две минуты Эрик Бикфалви вновь пронзил ворота соперников.
Согласно расписанию, следующий матч «Урал» должен провести в среду, 1 июля, с «Оренбургом», однако встреча может не состояться из-за того, что у игроков «Оренбурга» был выявлен коронавирус.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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