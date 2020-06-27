Футболисты «Урала» на родном поле обыграли «Тамбов»

09:39 | 29.06.2020

Фото: ФК «Урал»

Накануне, 28 июня, в Екатеринбурге прошёл футбольный матч с участием «Урала» и «Тамбова». Хозяева поля одержали тяжёлую победу со счётом 2:1.



Счёт встречи открыл свердловский полузащитник Эрик Бикфалви (реализовал пенальти). Во втором тайме гости сравняли счёт голом Михаила Костюкова, однако уже через две минуты Эрик Бикфалви вновь пронзил ворота соперников.



Согласно расписанию, следующий матч «Урал» должен провести в среду, 1 июля, с «Оренбургом», однако встреча может не состояться из-за того, что у игроков «Оренбурга» был выявлен коронавирус.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»