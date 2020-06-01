Новости дня
16:20 | 22.06.2020
Фото: photokar.ru
На салют Победы в Екатеринбурге потратят более 10 миллионов рублей
Согласно документам, на салюты в Академическом и на Уралмаше выделено по почти 2,5 миллиона рублей, на главный салют на набережной у стадиона «Динамо» – пять миллионов рублей. Жители смогут увидеть множество залпов: «Серебряное облако георгина переходит в синий пион и радугу», «синий пион переходит в сверкающий кокос», «кольцо Сатурна», «красный метеор, раскрывается с грохотом на несколько метеоритов», «Синяя хризантема переходит в 1000 мерцаний».
Заказчиком салюта Победы, продолжительность которого составит 15 минут, стал Центр культуры «Урал».
Напомним, 24 июня в 10:00 по местному времени на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал местных жителей, желающих посетить мероприятие, использовать средства индивидуальной защиты.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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