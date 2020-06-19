В ДТП под Кировградом погибла 15-летняя девочка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Сегодня, 20 июня, около шести часов под Кировградом на 4 км автодороги Кировград — Карпушиха — Левиха 22-летний пьяный водитель на Opel Astra устроил ДТП, врезавшись в дерево. В результате происшествия погибла 15-летняя девушка-пассажирка. Ещё один пассажир Opel —18-летний молодой человек — с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу Кировграда.После освидетельствования водителя иномарки на алкотестере выяснилось, что молодой человек был нетрезв.«Выяснилось, что водитель — житель Кировграда и накануне он был на свадьбе своего друга в поселке Карпушиха Утром он решил съездить на своем автомобиле в магазин в город Кировград. В дорогу он взял с собой двух пассажиров — девочку 15 лет и молодого человека 18 лет, которые также были гостями на свадьбе. В автомобиле пассажиры находились на заднем пассажирском сиденье, ремнями безопасности они не пристегнулись. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, год назад у него закончился срок лишения права управления», — прокомментировали ДТП в УГИБДД по Свердловской области добавив, что погибшая девочка-подросток недавно вместе с мамой приехала из Красноярска на свадьбу к родственникам.Стоит отметить, что самому 22-летнему водителю повезло, в ДТП он практически не пострадал. По его словам, он вылетел с дороги, не справившись с управлением автомобилем при повороте налево. После столкновения он пытался оказать первую помощь пострадавшим.