Бессмертный полк в Екатеринбурге пройдет в небе

11:31 | 20.06.2020

Фото: Пресс-служба ЦВО

Над Екатеринбургом в день парада Победы 24 июня в салонах самолетов пролетит 100 фотографий ветеранов и знамена Бессмертного полка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.



Сегодня во время генеральной репетиции парада Победы в Екатеринбурге летчики Центрального военного округа разместили в салонах пассажирских самолетов Л-410, Ан-26 и Ту-134 фотографии родственников-фронтовиков Великой Отечественной войны.



Добавим, в воздушном парадном строю 24 июня будут задействованы 23 судна: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»