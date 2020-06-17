Южный подъезд к Нижнему Тагилу отремонтируют к августу 2022 года

12:21 | 18.06.2020

Фото: v-tagile.ru

Южный подъезд к Нижнему Тагилу будут ремонтировать два года. На работы из бюджета Свердловской области готовы выделить 104 миллиона 277,5 тысячи рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Ремонт пройдёт на автодороге Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+085 а/д «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» на участках км 2+150 – км 7+000, км 8+000 – км 10+000. Всего на территориях Горноуральского ГО и Нижнего Тагила будет отремонтировано около 7 км до 22 августа 2022 года.



Подрядчика выберут 2 июлля. Победителю аукциона предстоит выравнять асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, а также обустроить остановочную площадку для автобуса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»