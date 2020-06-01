Екатеринбургские ветераны примут участие в Параде Победы в режиме онлайн

15:49 | 17.06.2020

Фото: yandex.ua

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие узники концлагерей примут участие в параде Победы 24 июня в режиме онлайн. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



«В нынешнем году мы будем использовать большее количество экранов и нового оборудования для того, чтобы обеспечить участие ветеранов, – рассказал в прямом эфире градоначальник. – Получится очень добрая и хорошая акция, когда волонтеры вместе с нашими ветеранами в режиме видеосвязи будут смотреть парад. Ветераны будут наблюдать за шествием, а участники парада Победы будут видеть ветеранов. Не многие могут прийти в силу возраста, кроме того, остаются риски, связанные с коронавирусом. Присутствие остальных зрителей зависит от эпидемиологической ситуации», – отметил глава уральской столицы.



Помимо прочего, вечером 24 июня с трех точек города будет произведет праздничный салют. Речь идет о микрорайонах Уралмаш и Академический, а также о набережной городского пруда со стороны СК «Динамо».



Добавим, Высокинский заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией продление работы общественного транспорта ночью не планируется.



«Мы не можем предоставить общественный транспорт, потому что нет возможности обеспечить соблюдение социальной дистанции в транспорте по окончании всех мероприятий, поэтому было принято такое решение. Задача по обеспечению безопасности граждан остаётся», – подчеркнул Глава Екатеринбурга.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»