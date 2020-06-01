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18:49 | 15.06.2020
Фото: DW.com
Как и где можно сдать анализы на COVID-19 в Екатеринбурге
Итак, если вы вдруг решили развеять сомнения по поводу вашего здоровья и установить, не подхватили ли где-нибудь невзначай COVID-19 (SARS-CoV-2), не обязательно «осаждать» лаборатории Роспотребнадзора и справочные службы больниц города. Сдать анализы можно в нескольких как государственных, так и частных медицинских центрах. Правда тестирование там будет не бесплатным.
Ниже мы публикуем информацию о том, где тестируют на коронавирус в Екатеринбурге, какие виды тестирования проводят, сколько это стоит и что для этого необходимо.
Необходимо помнить, что тестирование в перечисленных ниже учреждениях можно пройти, соблюдая ряд условий:
• у вас нет кашля, насморка и высокой температуры, то есть признаков ОРВИ;
• вы не контактировали с людьми с подтверждённым диагнозом – COVID-19(SARS-CoV-2);
• в течение последних 14 дней вы не были за границей, а также в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.
Важно! Есть два вида анализов, непосредственно на коронавирус и на антитела к нему. Отправляясь на тестирование, определитесь, какой из них вы хотите сдать.
1. Тест непосредственно на коронавирус COVID-19(SARS-CoV-2), проводимый методом полимеразой цепной реакции (ПЦР). Материал для исследования (мазок) берут из зева и/или носа.
Подготовка к тесту:
• 3 часа перед тестом нельзя есть (лучше приходить натощак), орошать и полоскать ротовую полость, чистить зубы, курить, жевать жвачку (материал на исследование берут методом мазка из зева и/или носа);
• рекомендуется прекращение приема лекарств за 24 часа до тестирования.
2. Тест на антитела. Этот вид тестирования выявляет не сам вирус, а наличие антител к нему. Инфекционный процесс сопровождается выработкой антител двух типов: IgM и IgG.
• IgM-антитела производятся первыми, их уровень быстро нарастает в начале заболевания, достигая максимума в острый период болезни, а затем постепенно снижается, полностью исчезая к моменту выздоровления.
• IgG-антитела появляются в крови в острой стадии инфекционного процесса, но максимальная их выработка происходит обычно через 10-14 дней после инфицирования. Выявление IgG-антител к COVID-19 свидетельствует, что человек выздоравливает или уже переболел коронавирусной инфекцией. Тесты на IgG-антитела делятся на качественные и количественные. Количественный тест на антитела к COVID-19 с точностью 97 % покажет, болели ли вы коронавирусом. Если в крови обнаружены антитела типа G к SARS-CoV-2, это значит, что вы были инфицированы коронавирусом, даже если никаких симптомов не было. Если качественный тест показывает только наличие антител, то количественный определяет их концентрацию в крови. И чем она выше, тем сильнее иммунный ответ на вирус и тем длительнее иммунитет и иммунологическая память. Высокий уровень антител не предотвращает повторное инфицирование, но помогает избежать тяжелого течения заболевания и снизить вероятность осложнений.
Материал для исследования — венозная кровь, которую сдают натощак.
Подготовка к тесту:
• 3 часа перед тестом нельзя принимать пищу (лучше приходить натощак);
• рекомендуется прекращение приема лекарств за 24 часа до тестирования.
Помните, что посещать медицинский центр нужно в маске и перчатках. И не забудьте взять с собой паспорт.
Если тестирование подтвердило наличие у вас инфекции COVID-19, необходимо вызвать скорую помощь и сообщить им о диагнозе диспетчеру службы. Вас доставят в больницу, где проведут полную диагностику и объяснят, что необходимо делать дальше.
Адреса медицинских учреждений в которых можно пройти тестирование на COVID-19:
ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»
Адреса: Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 1, адреса филиалов учреждения, расположенные в других муниципалитетах региона, можно посмотреть на сайте «СОКВД».
Получить справочную информацию о сдаче анализов на COVID-19 можно по телефону 8 (343) 371-30-87. Сдать анализ можно без записи.
Количественный тест на антитела (кровь из вены).
• Срок выполнения исследования: до трёх суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: IgM + IgG — 1463,22 рубля.
• Необходимый документ: паспорт
Медицинский центр «УГМК-Здоровье»
Адрес: ул. Шейнкмана, 113.
Записаться на сдачу анализов можно на сайте центра и по телефону 8 (343) 317-12-43.
Тест на COVID-19 (мазок из зева)
• Срок выполнения исследования: в течение трех суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: 3900 рублей (забор анализа производится только на дому)
• Необходимый документ: паспорт
Тест на антитела (кровь из вены)
• Срок выполнения исследования: в течение двух суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: IgG + IgM — 2360 рублей (на дому — 2670 рублей)
• Необходимый документ: паспорт
Лабораторная служба «Хеликс»
Адреса: ул. Сулимова, 42; ул. Академика Бардина, 17; ул. Алтайская, 62
Записаться на сдачу анализов можно на сайте службы.
Тест на COVID-19 (мазок из зева)
• Срок выполнения исследования: до трех суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: 1500 рублей (на дому — 1500 рублей)
• Необходимый документ: паспорт
Тест на антитела (кровь из вены)
• Срок выполнения исследования: двое суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость исследования на антитела: IgM или IgG — 850 рублей (на дому — 850 рублей); IgM + IgG — 1600 рублей
• Необходимый документ: паспорт
Медицинский центр «Гармония»
Адрес: ул. Фурманова, 30 (пункт приема анализов)
Записаться на сдачу анализов можно на сайте центра и по телефону 8 (343) 254-66-66.
Тест на COVID-19 (мазок из зева)
• Срок выполнения исследования: в течение двух суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: 2100 рублей
• Необходимый документ: паспорт
Тест на антитела (кровь из вены)
• Срок выполнения исследования: в течение одних суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: IgG или IgM — 1250 рублей; IgM + IgG — 1800 рублей; экспресс-тест (результаты через 30 минут) IgM + IgG — 2000 рублей
• Необходимый документ: паспорт
Медицинский центр «Ситилаб»
Адреса: ул. Машиностроителей, 18; ул. Сыромолотова, 17; ул. Бардина, 40/1
Записаться на сдачу анализов можно на сайте центра или по телефону8 (800) 200-19-31.
Тест на COVID-19 (мазок из зева)
• Срок выполнения исследования: в течение трех суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: 2290 рублей (на дому — 2290 рублей)
• Необходимый документ: паспорт
Тест на антитела (кровь из вены)
• Срок выполнения исследования: в течение трех суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: IgG или IgM — 950 рублей (на дому — 950 рублей)
• Необходимый документ: паспорт
Медицинский центр «Гемотест»
Адреса: ул. Хохрякова, 75; ул. Победы, 45; ул. Родонитовая, 4а
Записаться на сдачу анализов можно на сайте центра.
Тест на COVID-19 (мазок из зева)
• Срок выполнения исследования: в течение трех суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: 1700 рублей
• Необходимый документ: паспорт
Тест на антитела (кровь из вены)
• Срок выполнения исследования: в течение двух суток (не включает день взятия биоматериала)
• Стоимость: IgG или IgM — 1300 рублей за каждый (на дому — 1300 рублей за каждый)
• Необходимый документ: паспорт
© «Вечерние ведомости»
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