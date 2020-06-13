Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

11:58 | 14.06.2020

Фото: скрин с видео

Основатель Среднеуральского женского монастыря, скандальный отец Сергий сообщил, что церковь он покинет только, когда его выгонит полиция. Накануне схиигумен записал видеообращение митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.



«Вам только осталось обратиться к врачам и отрезать мой язык. Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне просто некуда идти и моим сестрам. Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией»,- заявил священнослужитель.



Сергий попросил митрополита принять решение по его судьбе и судьбе женского монастыря, построенного в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов».



Напомним, ранее на Николая Романова (отца Сергия) был подан иск за распространение фейковой информации о коронавирусе. Заседание назначено на конец июня. Из-за призыва не верить в новую инфекцию, а также проклятие тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, схигумену было запрещено проповедовать и проводить литургии, а также носить наперстный крест до епархиального суда.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»