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11:58 | 14.06.2020

Фото: скрин с видео

Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

Основатель Среднеуральского женского монастыря, скандальный отец Сергий сообщил, что церковь он покинет только, когда его выгонит полиция. Накануне схиигумен записал видеообращение митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

«Вам только осталось обратиться к врачам и отрезать мой язык. Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне просто некуда идти и моим сестрам. Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией»,- заявил священнослужитель.

Сергий попросил митрополита принять решение по его судьбе и судьбе женского монастыря, построенного в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов».

Напомним, ранее на Николая Романова (отца Сергия) был подан иск за распространение фейковой информации о коронавирусе. Заседание назначено на конец июня. Из-за призыва не верить в новую инфекцию, а также проклятие тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, схигумену было запрещено проповедовать и проводить литургии, а также носить наперстный крест до епархиального суда.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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