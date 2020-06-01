Новости дня
17:48 | 9.06.2020
Фото: ekb.holme.ru
В Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы
По информации пресс-службы Центрального военного округа, по улице Новосибирской (от Палисадной до Чемпионов) пройдет более 100 единиц боевой техники, во главе колонны пройдет легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко. Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортёром БТР-152 и мотоциклами МВ-650.
Не считая «исторической колонны», каждую группу парадного расчета возглавит бронеавтомобиль «Тигр». Помимо прочего, в Параде примут участие образцы вооружения войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ и радиотехнических войск, а также самоходные артиллерийские установки «Малка».
Жителям и гостям Екатеринбурга также представят такие новинки, как машину парка вооружения подразделений РХБ защиты ТДА-3, предназначенную для прикрытия и маскировки войск, автоцистерны АЦ-14, буксирно-моторные катера БМК-МО и понтонный парк, который применяется для наведения паромных и мостовых переправ. Впервые в парадном строю пройдут танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М.
Вся техника перед репетицией и самим Парадом пройдет санитарную обработку, направленную на нераспространение коронавируса. Все участники торжества находятся под пристальным наблюдением военных медиков, их помещения для проживания ежедневно дезинфицируются.
Добавим, мероприятие, посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, назначено на 24 июня. Водителям стоит быть внимательными и корректировать маршрут в соответствии с графиком репетиций.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:24 | 9.06.2020
В Верхней Пышме свердловчанина приговорили к 4 месяцам лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде
19:02 | 9.06.2020
Полицейские нашли пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку
18:36 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о работе организаций, занимающихся с детьми в период ослабления особого режима
18:26 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают девочку, пропавшую неделю назад
18:18 | 9.06.2020
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
18:10 | 9.06.2020
В Свердловской области расширят применение КТ-диангостики
17:48 | 9.06.2020
В Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы
17:43 | 9.06.2020
Накануне Дня города в администрации Перми вручили премии в сфере культуры и искусства
17:12 | 9.06.2020
Дмитрий Махонин договорился с «Транснефтью» о достройке трассы Пермь – Екатеринбург
17:07 | 9.06.2020
Найдена пропавшая в Прикамье девочка
16:46 | 9.06.2020
Полиция Екатеринбурга проверила бывших заключенных на соблюдение соответствующих ограничений
16:21 | 9.06.2020
В Березовском разыскивают роллера, обвиняемого в смерти ребенка войны
16:03 | 9.06.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадала местная жительница
15:52 | 9.06.2020
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вышла на плато
15:24 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области поздравил с юбилеем Андрея Козицына
15:08 | 9.06.2020
В Ирбите мужчина обвиняется в убийстве сожительницы
14:40 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла
14:11 | 9.06.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
13:52 | 9.06.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший житель Тюменской области
13:33 | 9.06.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам организации занятости детей в летний период
13:29 | 9.06.2020
Свердловский предприниматель обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака
13:17 | 9.06.2020
В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов
12:56 | 9.06.2020
В РФ зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом
12:51 | 9.06.2020
В Екатеринбурге ещё 175 человек заболели COVID-19
12:47 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,12
12:44 | 9.06.2020
В Свердловской области от коронавируса вылечились ещё 222 человека
12:43 | 9.06.2020
Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения
12:40 | 9.06.2020
Пермским родителям напоминают об изменении пакета документов для получения сертификата на летний отдых
12:39 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего подростка
12:39 | 9.06.2020
В Прикамье выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции
12:37 | 9.06.2020
На Среднем Урале скончались 46 пациентов COVID-19
12:36 | 9.06.2020
В Свердловской области ещё 242 человека заразились коронавирусом