В Екатеринбурге закроется движение транспорта на перекрестке Белореченская – Шаумяна

18:15 | 8.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в связи с проведением ремонта трамвайных путей закроется движение для транспорта, об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Так, будет закрыто движение трамваев, следующих по маршрутам № 1, 3, 21, 26, по улице Белореченской, от остановки «Московская» до станции «Волгоградская», в обоих направлениях с 23:00 12 июня 2020 года до 06:00 15 июня 2020 года и движение автотранспорта на перекрёстке улиц Белореченской и Шаумяна с 23:00 12 июня 2020 года до 06:00 15 июня 2020 года.



Объезжать участок водителям придется по улицам Посадской, Шаумяна, Ясной, Волгоградской, Серафимы Дерябиной и переулку Встречному. Горожан попросили с пониманием отнестись к ограничениям, а также обращать внимание на временные знаки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»