Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом

15:06 | 8.06.2020

«Заперся в библиотеке и сижу». Фото: архив Ройзмана

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.



«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь», – написал Ройзман.



По словам бывшего мэра, у него поднялась температура до 37 градусов, «слегка заложило уши» и заболело горло. Ройзман отметил, что россияне должны быть осторожными из-за инфекции.



По данным оперативного штаба, в Свердловской области на 8 июня подтверждено 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заболели уже 7668 жителей региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»