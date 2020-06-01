Избирком Свердловской области откажется от видеонаблюдения в ходе голосования по Конституции

16:47 | 5.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

Свердловская Избирательная комиссия откажется от видеонаблюдения в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель регионального Избиркома Владимир Русинов.



По его словам, такое решение связано с распространением коронавируса – за шесть дней до назначенной даты голосование будет проведено на дому и придомовых территориях, куда провести видеонаблюдение не получится.



«Эти дни необходимы, чтобы максимально обезопасить граждан во времени и пространстве. Поэтому наблюдать в день голосования, когда уже придут граждане, которые хотят это сделать по старинке, это будет уже не то количество. Много технических препятствий», - подчеркнул Владимир Русинов.



Добавим, в марте, когда ситуация с коронавирусом не была столь напряженной, планировалось организовать видеонаблюдение на избирательных участках. В связи с этим были заключены контракты с Ростелекомом. Однако Covid-19 внес свои коррективы.



Напомним, президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Центризбирком принял решение выделить на голосование целую неделю – с 25 июня по 1 июля. Гражданам будет предоставлена возможность заполнить бюллетень не только на избирательных участках, но и в пунктах на открытом воздухе, и на дому.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»