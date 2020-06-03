В Свердловской области еще 298 человек заразились коронавирусом

12:35 | 4.06.2020

Фото: www.kirov.kp.ru

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус был обнаружен еще у 298 человек. Всего в регионе зарегистрирован 6679 случай Covid-19.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга (+206), Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Ирбита, Кушвы, Ревды, Режа, Верхотурья, Горноуральского, Камышлова, Каменского района, Красноуфимска, Невьянска, Уральского, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое, 60 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 27 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 429. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»