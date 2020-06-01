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13:20 | 2.06.2020
Полицейский из Екатеринбурга стал фигурантом дела о превышении полномочий
По данным veved.ru, фигурантом по делу проходит участковый уполномоченный отдела полиции №6 городского УМВД майор Руслан Дзагания, однако в каком качестве, выяснить не удалось.
Собственные источники издания отмечают, что дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), речь может идти о фальсификации служебных документов. Оперативной разработкой полицейского занимались сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
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