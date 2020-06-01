«Уральские авиалинии» не пустят на борт пассажиров без масок и с высокой температурой

15:03 | 1.06.2020

С 1 июня «Уральские авиалинии» начнут перевозить пассажиров по новым правилам. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.



Так, из-за стремительного распространения коронавируса люди в самолете теперь будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Во время посадки на борте необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. При выходе из самолета действует такое же правило.



Кроме того, экипаж лайнера и все пассажиры будут находиться в защитных масках, которые нельзя будет снимать в течение всего времени полета. Как рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», замена масок будет производиться бортпроводниками при длительности полета более трех часов. Отмечается, что на всех рейсах в наличии есть достаточное количество медицинских масок. Пассажирам также выдадут индивидуальный комплект антисептических салфеток.



Помимо этого, при посадке на рейс будет обязательно проводится бесконтактное измерение температуры тела. В пресс-службе авиакомпании добавили, что они могут отказать пассажирам садиться на борт, если у тех зафиксирована высокая температура или они не надевают медицинскую маску.



Добавим, что указанные меры временные. Их будут смягчать поэтапно, когда количество заболевших коронавирусом будет снижаться.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»