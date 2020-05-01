Толпа свердловчан пришла в «Галамарт» в Нижнем Тагиле ради скидок во время пандемии

20:18 | 28.05.2020

Фото: Елена Пешкова / ВКонтакте

Во время пандемии в магазине «Галамарт» в Нижнем Тагиле провели акцию. Ради покупки кастрюль со скидкой толпа свердловчан устроила давку в магазине, выстроившись в огромные очереди и не соблюдая меры предосторожности не смотря на риск заразиться.



Как рассказала очевидец произошедшего Елена, вчера, 27 мая, в магазине проходила акция «Шок-цена», в рамках которой свердловчане могли приобрести кастрюли за 99 рублей. Помимо того, что люди в магазине не соблюдали дистанцию, в помещении чуть не началась драка, из-за того, что обещанных кастрюль было всего 24.



«Люди просто били друг друга, напирали локтями, кричали и ложились на соседей всей своей массой, чтобы только пройти вперёд. Мне казалось, они пришли грабить магазин, а не покупать что-то за деньги, - рассказывает Елена. - Одна женщина нашла в листовке телефон горячей линии и тут же начала звонить, сообщая об этом безобразии, требуя, чтобы прекратили такие акции в период пандемии».



Стоит отметить, что магазин продолжает проведение подобных акций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»