В Екатеринбурге запретили разворот возле здания городской администрации

15:27 | 26.05.2020

На перекрестке проспект Ленина – 8 Марта в уральской столице появился знак, запрещающий автолюбителям совершать разворот. Изменения действуют для тех, кто двигается со стороны улицы Малышева.



Новый знак повесили для повышения пропускной способности перекрестка Ленина – 8 Марта, чтобы не мешать транспортному потоку на левой полосе.



Добавим, что если водителю необходимо развернуться, то он должен сделать это за 100 метров до перекрестка, где сохранили разрыв линии разметки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»