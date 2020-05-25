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20:38 | 25.05.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели людей из-за урагана в Свердловской области


Сотрудники СКР в Свердловской области выясняют обстоятельства гибели людей в результате урагана.

Как рассказали в пресс-службе СКР, смертельные повреждения получили двое граждан. Ранее мы сообщали, что одним из погибших стал рабочий стройки. Он получил повреждения из-за падения крана и скончался по пути в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Второй трагический случай произошел в городе Арамиль. Ветром с крыши двухэтажного здания там сорвало крышу, часть которой упала на мужчину, находившегося во дворе. Мужчина скончался от полученных повреждений на месте. По факту случившегося следователи проводят проверку.

«По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение», - сказали в СК.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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