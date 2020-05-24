В Свердловской области зарегистрировали 279 новых случаев заражения Covid-19

12:38 | 25.05.2020

Фото: radiokp.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 279 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 3983 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+225), Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Новоуральска, Пышминского городского округа, Режевского городского округа, Сысертского городского округа, Тугулымского городского округа.



Общее число пациентов в тяжелом состоянии, в данный момент проходящих лечение в стационарах региона, составляет 53. 41 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 больных, чье состояние вызывает особую тревогу у врачей, – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 Екатеринбурга и больницы других муниципалитетов региона, – 114. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 44 человека, всего врачи вылечили 1270 пациентов с COVID-19.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе – 18 случаев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»