«Уральские авиалинии» вернули из Киргизии в Екатеринбург 55 россиян

13:53 | 23.05.2020

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Вывозной борт «Уральских авиалиний» доставил из Киргизии в Екатеринбург 55 граждан России. Об этом сообщил региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Самолёт вылетел из Бишкека 22 мая в 17:15 и по пути совершал посадку в Новосибирске. В Екатеринбурге борт приземлился в 00:42.



На Урал вернулись 55 человек, в том числе 17 детей. «После прохождения всех необходимых процедур 40 человек, в том числе 13 детей отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватор»,- отметили в свердловском Оперштабе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»