Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом

13:26 | 22.05.2020

Фото: ФК «Урал»

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на Covid-19. Об этом стало известно после медицинского осмотра, который команда проходила в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.



Отмечается, что команда проходила тестирование, соблюдая все правила безопасности.



«Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле»,- рассказали в пресс-службе «Урала».



Сегодня в Екатеринбург чартерным рейсом вернулись легионеры команды. Им предстоит пройти тестирование и соблюсти двухнедельный карантин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»