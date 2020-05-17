Уральские таможенники пресекли схему незаконного вывода 1,3 млн евро за рубеж

12:01 | 18.05.2020

Сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу. Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной, сообщает пресс-служба Уральской оперативной таможни.



По данному факту Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов»).



Как стало известно veved.ru, обвиняемым проходит бывший Почетный консул Сейшельских островов, который он открыл два предприятия. Одно – на свою сожительницу (организация зарегистрирована в Москве), второе на себя в Болгарии. Схема была устроена так, что как будто они отправляли в Болгарию туристов.

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