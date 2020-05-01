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12:42 | 15.05.2020
Первый секретарь Генконсульства республики Узбекистан в Екатеринбурге Бекжон Куванов. Фото: «ПроНягань.ру»
Высказывание представителя консульства Узбекистана в Екатеринбурге спровоцировало дипломатический скандал
В частности, региональная общественная организация по объединению узбеков «Узбекская община» Пензенской области написала обращение на имя Чрезвычайного и полномочного посла республики Узбекистан в РФ Ботиржона Асадова, в котором выражается несогласие с позицией его коллеги из Екатеринбурга.
«Мы в эти дни вспоминаем о том, что наши отцы и деды не пожалели свою жизнь ради мира и они защищали Родину. Мы сегодня им говорим СПАСИБО», – отмечается в обращении.
Руководитель узбекской общины Пензенской области Бердиев сообщает, что многие руководители диаспор и выходцы из Узбекистана в Екатеринбурге высказали свое несогласие и осуждали действие первого секретаря Генконсульства республики Узбекистан в Екатеринбурге Бекжона Куванова.
«Мы думаем, что он высказал не позицию государства Республики Узбекистан. Так оскорбить память миллионов погибших и еще больше выживших людей в той для всех огромной беде. Он оскорбил достоинство не только фронтовиков, но и их потомков, то есть нашу с вами. Да, война это беда. А вот Победа над фашизмом, который мог уничтожить человечество, это Великий праздник. Очень жаль, что Бекжон Куванов этого не понимает. Мы не разделяем позицию Бекжона Куванова и мы не можем быть равнодушными. Сейчас в РФ всех объединяет общая история о Великой Победе. Мы считаем, что такие слова, высказанные Бекжоном Кувановым, подрывают уважение к старшим и к нашей истории. Мы очень просим вас посмотреть на моральный облик этого человека», – обращаются к Чрезвычайному и полномочному послу республики Узбекистан в РФ его соотечественники.
О реакции посольства на обращение пока ничего неизвестно. Редакция veved.ru выражает надежду, что Бекжон Куванов признает свою неправоту и принесет публичные извинения за свои высказывания, а дипломатическое ведомство сделает выводы о том, достоин ли он представлять Республику Узбекистан на территории Российской Федерации.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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