В горящих больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли использоваться уральские аппараты ИВЛ

15:43 | 12.05.2020

Фото: ekogradmoscow.ru

Производителем аппаратов ИВЛ, из-за которых сегодня утром полыхала больница святого Георгия в Санкт-Петербурге, а 9 мая - ГКБ № 50 им. С.И. Спасокукоцкого в Москве, мог быть Уральский приборостроительный завод. Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов.



Отмечается, что данные приборы начали использовать в начале майских праздников из-за нехватки импортных устройств «Гамильтон» и «Чрит Бейгер».



По предварительным данным, причиной возгораний стало короткое замыкание и дальнейшее воспламенение кислородной смеси.



Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью изданию «Накануне.RU» предположил, что возгорание могло случиться из-за резкой перегрузки электросети больниц.



«Речь, видимо, идет о том, что в этих срочных условиях, когда создают резко много койко-мест, срочно подают кислород, возможно, не соблюдаются какие-то противопожарные нормы, и это является причиной возгораний. Потому что сами по себе аппараты относительно безопасны, угроза безопасности, тем более пожара, крайне минимальная», – заявил Куринный.



Напомним, сегодня в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар в коронавирусном отделении. Погибло пять пациентов: четверо задохнулись угарным газом, у одного – отключился аппарат ИВЛ.



Добавим, Росздравнадзор уже заинтересовался инцидентами. В обеих больницах организована проверка качества и безопасности аппаратов ИВЛ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»