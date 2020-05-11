Новости дня
15:03 | 12.05.2020
Фото: yandex.com
В Новоуральске руководитель магазина обвиняется в хищении на сумму более 2,8 млн рублей
Как сообщает прокуратура Свердловской области, с февраля 2015 года обвиняемый занимал должность управляющего магазином. В список его должностных обязанностей входило и участие в мотивации персонала путем предоставления им возможности приобрести товар в магазине по закупочной цене. В какой-то момент у него возник преступный план, который он претворил в жизнь. Беря у подчиненных средства на оплату желаемого товара и отдавая им приобретенный товар, деньги в кассу магазина не вносил, присваивая их себе. По такой схеме в период с марта 2018 года по апрель 2019 года управляющий похитил более 109 тысяч рублей.
Помимо прочего, в тот же промежуток времени мужчина провел ряд махинаций с программой 1С «Предприятие», в которой содержится информация о реализованном товаре. Через свой личный кабинет правонарушитель создавал фиктивные заявления от покупателей на возврат товара, подделывал документы и подписи. Затем он формировал документы о возврате денежных средств клиентам, но деньги из кассы забирал себе. Эта схема принесла обвиняемому более 2,3 миллионов рублей.
Кроме того, в период исполнения своих должностных обязанностей обвиняемый присваивал себе товар со склада магазина в тот момент, когда должен был выкладывать его в торговом зале. Таким образом, мужчина украл компакт-диски с играми, игровые приставки, игровое кресло, игровую консоль, коллекционные фигурки с изображением героев компьютерных игр, планшет, аксессуары для смартфона на общую сумму свыше 448 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:28 | 12.05.2020
В Екатеринбурге эвакуируют «Ельцин Центр»
16:18 | 12.05.2020
В Свердловской области местному жителю грозит реальный срок за избиение сотрудников ДПС
15:43 | 12.05.2020
В горящих больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли использоваться уральские аппараты ИВЛ
15:03 | 12.05.2020
В Новоуральске руководитель магазина обвиняется в хищении на сумму более 2,8 млн рублей
14:38 | 12.05.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми будут раздавать защитные маски
14:35 | 12.05.2020
Динамика цен в Перми – под «Народным контролем»
14:31 | 12.05.2020
В Екатеринбурге перекроют участок улицы Тагильская
13:50 | 12.05.2020
Расширены меры поддержки для семей с детьми
13:37 | 12.05.2020
В Екатеринбурге резко опустился индекс самоизоляции
13:26 | 12.05.2020
Пермская школа №146 запускает проект «Диалог с выпускником»
13:21 | 12.05.2020
Заказчиком сноса могилы ветерана Великой Отечественной войны оказался сотрудник регионального Минстроя
13:17 | 12.05.2020
С 12 мая места отдыха в Перми открыты для посетителей
13:13 | 12.05.2020
В Пермском крае состоится первая онлайн-ярмарка недвижимости
13:09 | 12.05.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
13:00 | 12.05.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил медсестер с профессиональным праздником
12:58 | 12.05.2020
Эпидемиологи связывают рост числа инфицированных с увеличением активности прикамцев
12:52 | 12.05.2020
С 12 мая парковки в центре Перми вновь стали платными
12:49 | 12.05.2020
В Прикамье выявлено 28 случаев коронавируса
12:43 | 12.05.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 10 899 человек
12:41 | 12.05.2020
Неделя в Перми будет прохладной
12:39 | 12.05.2020
Еще 211 человек на Среднем Урале заразились коронавирусом
12:19 | 12.05.2020
Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшего шестилетнего мальчика
11:50 | 12.05.2020
В столице Урала разыскивают пропавшего в конце зимы мужчину
11:32 | 12.05.2020
Судебные приставы взыскали со свердловчанина 12 штрафов ГИБДД
11:11 | 12.05.2020
В Свердловской области изъяли поддельные купюры на общую сумму около 700 тыс рублей
10:49 | 12.05.2020
На Среднем Урале на 53% вырос спрос на медсестер
10:25 | 12.05.2020
В Екатеринбурге жестко задержали нарушителей самоизоляции, распивающих спиртное на детской площадке
10:00 | 12.05.2020
Свердловчане могут увидеть Юпитер, Сатурн и Марс рядом с Луной
09:46 | 12.05.2020
В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 102 человека
09:28 | 12.05.2020
На Средний Урал из Индонезии прибыли 95 россиян
09:12 | 12.05.2020
В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Фрезеровщиков – Старых Большевиков
19:24 | 11.05.2020
Куйвашев назвал эту неделю решающей для Свердловской области в вопросе продления ограничений
18:57 | 11.05.2020
Президент РФ рассказал о новых мерах поддержки бизнесу
18:54 | 11.05.2020
Путин рассказал о поддержке семьям с детьми