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15:03 | 12.05.2020

Фото: yandex.com

В Новоуральске руководитель магазина обвиняется в хищении на сумму более 2,8 млн рублей

Новоуральская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего руководителя местного магазина цифровой и бытовой техники. Мужчина обвиняется совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата и присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере).

Как сообщает прокуратура Свердловской области, с февраля 2015 года обвиняемый занимал должность управляющего магазином. В список его должностных обязанностей входило и участие в мотивации персонала путем предоставления им возможности приобрести товар в магазине по закупочной цене. В какой-то момент у него возник преступный план, который он претворил в жизнь. Беря у подчиненных средства на оплату желаемого товара и отдавая им приобретенный товар, деньги в кассу магазина не вносил, присваивая их себе. По такой схеме в период с марта 2018 года по апрель 2019 года управляющий похитил более 109 тысяч рублей.

Помимо прочего, в тот же промежуток времени мужчина провел ряд махинаций с программой 1С «Предприятие», в которой содержится информация о реализованном товаре. Через свой личный кабинет правонарушитель создавал фиктивные заявления от покупателей на возврат товара, подделывал документы и подписи. Затем он формировал документы о возврате денежных средств клиентам, но деньги из кассы забирал себе. Эта схема принесла обвиняемому более 2,3 миллионов рублей.

Кроме того, в период исполнения своих должностных обязанностей обвиняемый присваивал себе товар со склада магазина в тот момент, когда должен был выкладывать его в торговом зале. Таким образом, мужчина украл компакт-диски с играми, игровые приставки, игровое кресло, игровую консоль, коллекционные фигурки с изображением героев компьютерных игр, планшет, аксессуары для смартфона на общую сумму свыше 448 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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