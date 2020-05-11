В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Фрезеровщиков – Старых Большевиков

09:12 | 12.05.2020

Фото: «Яндекс.Панорамы»

Сегодня в Екатеринбурге закрыли транспортное движение по перекрестку Фрезеровщиков – Старых Большевиков в связи со строительством трамвайной ветки в Верхнюю Пышму.



Для автомобилей и трамваев перекресток будет закрыт до 10 июля 2020 года, а для троллейбусов – до 28 августа.



Добавим, что 20 июня также закроют движение от улицы Старых Большевиков до Шефской. Ограничения будут действовать до 28 августа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»