В Свердловской области зарегистрировали 155 новых случаев коронавируса

12:35 | 8.05.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 155 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 обнаружен в регионе у 1584 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» лабораторно подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+114 человек), Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринского городского округа, Белоярского городского округа, Рефтинского. В статистику также вошел один случай заболевания жителя другого региона РФ.



Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.



Выписано 49 человек – всего уральские больницы покинули уже 292 выздоровевших.



За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в стране выявлено 187 859 заболевших в 85 регионах. При этом выписано по выздоровлению 2805 человек (за всё время 26 608 человек).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»