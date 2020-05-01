В храмах Екатеринбурга 9 мая зазвонят колокола

10:51 | 8.05.2020

В День Победы, 9 Мая, с 12:00 до 12:30 во всех храмах Екатеринбурга прозвучит праздничный благовест. Таким образом будет увековечена память погибших воинов за веру, Отечество, народ и всех страдальчески погибших в годы войны.



Перед этим по приказу командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина во всех воинских частях ЦВО пройдут торжественные построения личного состава. Праздничный благовест прозвучит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в честь 75-й годовщины Великой Победы в Великой отечественной войне.



«Приглашаем жителей нашего прекрасного города молитвенно присоединиться к праздничной акции и вместе разделить великую радость Победы», - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова представителей отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»