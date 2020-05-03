Новости дня
18:54 | 4.05.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В свердловском посёлке загорелся частный дом. В пожаре погиб трёхлетний ребёнок
Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров, в ходе инцидента было повреждено имущество частного жилого дома. Когда хозяева обнаружили пожар, они находились на придомовом участке, а в доме в это время спал их 3-летний сын.
«Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытое пламя не позволили войти в дом. Оперативно прибывшие огнеборцы вынесли из горящего дома ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось. Родители при попытке спасти сына получили ожоги и госпитализированы в лечебное учреждение», – рассказали в региональном МЧС.
Пожарные справились с огнем за 17 минут. Проливка и разборка сгоревших конструкций была завершена в 16:25.
В тушении пожара участвовали 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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