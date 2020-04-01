СКР по Свердловской области проводит проверку по факту нападения на машину «скорой»

17:30 | 29.04.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге проводится проверка по факту повреждения автомобиля скорой медицинской помощи местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел накануне вечером на улице Амундсена. Скорая медицинская помощь приехала по вызову о пострадавшем в драке мужчине. Когда карета подъехала к месту происшествия один из участников драки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал перепалку с водителем. Когда медик прекратил общение с дебоширом, закрыв дверь автомобиля, второй начал атаковать автомобиль скорой помощи при помощи камней. В результате, стекло со стороны водителя разбилось.



Нападавший безуспешно пытался открыть дверь в салон. И в конце концов водитель был вынужден уехать из двора под оскорбления.



В региональном полицейском главке сообщили, что медик во время инцидента не пострадал, а нападавшего задержали. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче в производство материала проверки из полиции.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»