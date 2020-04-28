Студенты УрФУ отпразднуют выпускной в онлайн-формате

11:43 | 29.04.2020

Фото: пресс-служба УрФУ

В 2020 году УрФУ проведет первый в России выпускной в онлайн-формате. Об этом сегодня заявил ректор университета Виктор Кокшаров.



– Заботясь о безопасности и здоровье студентов, мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе. При этом все присущие празднику традиции будут не просто сохранены, но и приумножены, — сообщает ректор.



Отмечается, что выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Они получат праздничные наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами института и памятными подарками. Так, в день выпускного к онлайн-трансляции и интеркативам в соцсетях присоединятся 6000 студентов.



–Концертная программа станет насыщеннее, большое внимание мы уделим интерактивному взаимодействию участников праздника. Ребята станут свидетелями многочасового телемарафона, смогут общаться друг с другом в прямом эфире на всю страну, — рассказал председатель Союза студентов университета Ойбек Партов.



Планируется, что выпускной будет открывать живое исполнение студенческого гимна Gaudeamus десятками вокалистов со всей России. Также к празднику Союз студентов презентует и трек выпускного.



Союз студентов призывает выпускников подписаться на группу проекта во «ВКонтакте». Именно там появится информация о графике и деталях праздника, онлайн-интерактивах и специальных бонусах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»